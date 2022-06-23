الداخلية تكشف مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة في العاشر (صور)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، عن مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة بداخله كمية من الأقراص المخدرة قدرت بقيمة 17 مليون جنيه، بمنطقة العاشر من رمضان.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في تصنيع العقاقير المخدرة، خاصة عقاري الكبتاجون، التامول، وإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج وتخزين تلك العقاقير المخدرة وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعها وإنتاجها، وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة متخذان من أحد المنازل المستأجرة الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في تصنيع تلك العقاقير.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبط أحدهما أثناء تواجده بالمنزل المشار إليه، وبحوزته 170 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، 125 ألف قرص لعقار التامول المخدر، أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، مواد خام خاصة بالتصنيع وزنت “290 كيلوجرام”، مبالغ مالية، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بتصنيع تلك العقاقير المخدرة على النحو المشار إليه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 17 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات.