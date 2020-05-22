الداخلية تكشف مخططًا إرهابيًا للتحريض ضد الدولة بالتعاون مع «الجزيرة» (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن رصد قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة في الخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيد مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية “مُفبركة”، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، تنفيدًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

الداخلية: عناصر إدارة المخطط بتركيا وقطر

وحدد قطاع الأمن الوطني العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط، والهاربين في دولتي تركيا وقطر، أبرزهم:

الإرهابي الإخواني الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي.

الإرهابي الإخواني الهارب عبدالله محمد عبدالعزيز القادوم.

الإرهابي الإخواني الهارب معتز محمد عليوة مطر.

الإرهابي الإخواني الهارب محمد ناصر علي عبدالعظيم.

الإرهابي الإخواني الهارب عمرو أحمد فهمي خطاب.

استغلال شركة تيم وان برودكشن

وأكدت معلومات الأمن الوطني اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيد مخططها باستغلال شركة “تيم وان برودكشن” للإنتاج الفني بمنطقة المعادي بالقاهرة، استديو كائن بمنطقة عابدين في القاهرة تحت اسم “بوهمين”، فضلًا عن تعاقدهم مع أحد العاملين في المجال الإعلامي لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات؛ لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيء للدولة؛ تمهيدًا لبثها عبر قناة الجزيرة.

ضبط القائمين على التحرك

وضبط قطاع الأمن الوطني القائمين على هذا التحرك بالداخل، وهم:

معتز بالله محمود عبدالوهاب “مالك شركة تيم وان برودكشن”.

أحمد ماهر عزت “مدير ومشرف استديو بوهمين”.

سامح حنين سليمان “مسؤول إنتاج الأفلام”.

هيثم حسن عبدالعزيز محجوب “مسؤول إعداد المواد الفيلمية”.

محمد عمر سيد عبداللطيف “مسؤول إعداد المواد الفيلمية”.

محتوى مفبرك عن البلاد

وأسفر تفتيش محال إقامة المذكورين والاستوديو المشار عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها، عدة برامج يجرى استخدامها في أعمال المونتاج، وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة تمهيدًا لإذاعتها عبر قناة الجزيرة، والتي تتضمن محتوى “مفبرك” حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.

وذكرت تحريات الأمن الوطني، أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي أصدرت تكليفًا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة يقيم في مدينة بئر العبد بشمال سيناء؛ لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع في شمال سيناء، والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني لإذاعتها بقناة الجزيرة الفضائية، واضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيد المخطط تتكون من 6 عناصر إخوانية إرهابية، ضبطوا جميعًا، وهم:

ضبط 6 عناصر إخوانية

الإرهابي الإخواني سلامة سالم علي البس.

الإرهابي الإخواني حسن حسين إبراهيم عبدالله العزاوي.

الإرهابي الإخواني أحمد محمد إبراهيم عبدالله حسين.

الإرهابي الإخواني إبراهيم سالم موسى موسى عمران.

الإرهابي الإخواني صلاح سالم خالد صباح.

الإرهابي الإخواني توفيق سالمان سلامة البدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.