الداخلية تكشف غموض جثة طريق الفيوم المعذبة

صاحب الجثة طالب يسكن في أكتوبر ودائم التردد على المقابر لتعاطى المخدراتمتابعات قالت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، إن الأجهزة الأمنية بالفيوم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة لأحد الأشخاص بالعقد الثالث من العمر مجرداً من ملابسه

صاحب الجثة طالب يسكن في أكتوبر ودائم التردد على المقابر لتعاطى المخدرات

متابعات

قالت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن الأجهزة الأمنية بالفيوم بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة لأحد الأشخاص بالعقد الثالث من العمر مجرداً من ملابسه بطريق (القاهرة/الفيوم)، فى وبها آثار لسحجات وكدمات متفرقة .

وأوضحت :”تم وضع خطة بحث مكثفة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهودها إلى تحديد هوية جثة المعثور عليه ويدعى ثروت سامح السيد أحمد سن 21 طالب ومقيم بدائرة أكتوبر بالجيزة.. وأنه دائم التردد على منطقة المقابر بطريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم ثالث أكتوبر بالجيزة لتعاطى المواد المخدرة”.

وبحسب الوزارة، توصلت التحريات إلى شهود رؤية أكدوا قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة نقل تحمل أرقام (ف ن أ 9927) بترك المجنى عليه فى حالة إعياء شديدة بمكان العثور عليه، وتبين أنهم أحمد م.ف سن 25 سائق، وشريف أ.إ سن 29 كهربائى، سبق إتهامه فى قضيتي سرقة مسكن ومخدرات، وأحمد ر.م سن 29 عامل ، سبق إتهامه فى 13 قضية سرقة وسلاح ومخدرات، ورجب ع.م سن 36 سايس، ومحمود ع.أ سن 35 وشهرته “شفاعة” عاطل، سبق إتهامه فى 7 قضايا سرقة وسلاح ومخدرات، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز سنورس بالفيوم.

وأضافت :”عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة تم ضبط الأول والثانى والثالث والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بأنه حال قيامهم بالتردد على منطقة المقابر بطريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم ثالث أكتوبر بالجيزة لشراء المواد المخدرة من بعض الأشخاص “محددين” بالمنطقة، طلبوا منهم إلقاء المجنى عليه والذى كان على قيد الحياة فى حالة إعياء شديد “مجرد من ملابسه” وبه آثار ضرب، بالطريق الصحراوى بالقرب من إحدى نقاط الإسعاف على الطريق، حيث تركوه بمحل العثور عليه”.

وتابعت :”باستكمال الفحص أضاف الثانى بإنه حال تواجده والخامس بمنطقة المقابر شاهدا شخصان “محددان” بالمنطقة يتعديان بالضرب بسوط على المجنى عليه وتجريده من ملابسه، وطلبا منهم أن يصطحبوه بسيارتهم إلى أقرب نقطة إسعاف عقب أن ساءت حالته، حيث أقلوه بصندوق السيارة وتركوه حياً فى المكان المعثور عليه”.

وقالت إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.