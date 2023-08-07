الداخلية تكشف حقيقة وفاة مواطن بالمنيا: «محكوم عليه بـ19 عامًا حبس وأطلق النار على الشرطة»

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية -اليوم الإثنين- صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين في محافظة المنيا.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن الوزارة، أن المذكور أحد متجري المخدرات، وسبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 عامًا في 8 قضايا أخرى، مع إعداد أكمنة له أثناء بيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات اعتدى على أحد أفراد القوة، وأطلق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات.

ولفت المصدر إلى أن التعامل أسفر عن إصابته بعيار نارى بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، السلاح المستخدم، عدد من الطلقات النارية.

وضبط 3 أشخاص كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراه، واتخذت الإجراءات القانونية.