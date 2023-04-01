الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية خطيرة في مداهمة أمنية بقنا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في محافظة قنا، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك بعد تورطهم في قتل مواطن وإصابته بأعيرة نارية، والحكم على أحدهم بالإعدام.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخصين إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة، وكانا يستقلان مركبة “توك توك” وعثر عليه بمكان الحادث، وبها آثارًا لأعيرة نارية.

وبالفحص أمكن تحديد قائد مركبة “توك توك المشار إليها، سائق – مقيم بذات الناحية- ومُصاب بعيار ناري.

وبسؤاله قال إن المتوفيان استقلا مركبة “توك توك” قيادته وطلبا منه توصيلهما لمحل إقامتهما، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة لحقت بهم إحدى السيارات، وأطلق أحد مُستقليها أعيرة نارية تجاه المركبة مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، وحدوث إصابتهم والتي أودت بحياة المذكوران.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة -لهما معلومات جنائية- أحدهما مطلوب ضبطه، وإحضاره على ذمة قضيتي مخدرات، إطلاق أعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أثناء تواجدهما بمنطقة زراعية متاخمة لمحل سكن أحدهما، ولدى استشعارهما للقوات أطلق وآخرين الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع المتهمان سالفى الذكر، وكذا عاطلان أخرين مقيمان بقرية الحسينات، أحدهم محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد.

وعُثر بجوارهم على 4 بندقية آلية، 9 خزن، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو، مبلغ مالي، وضبطت سيارة خاصة بأحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.