الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بالجيزة

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة الجيزة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، اليوم الأحد.

وقالت الداخلية إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أكدت أن اثنين من العناصر الإجرامية (أحدهما -مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط- سبق اتهامه في قضيتي “قتل – سلاح ” ، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 جنايات بالسجن المؤبد بقضايا “استعمال قوة – سلاح ناري- شروع فـى قتل” ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا “قتل – سلاح”، والآخر – مقيم بذات الناحية “مطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا “قتل – سلاح” بحيازة أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة، واستعراض القوة متخذان من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر عن مصرعهما وعُثر بجوارهما على 2 بندقية، 2 قنبلة يدوية، 9 خزينة متنوعة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا سيارة ملاكي “جارٍ فحصها”، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.