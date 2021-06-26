الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 18 عنصرًا من عصابة دولية لجلب المخدرات لمصر (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن القبض على 18 عنصرًا إجراميًا من عناصر تشكيل عصابي دولي ضم مصريين وأجانب، تخصص في جلب وتهريب المخدرات وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقيمة 60 مليون جنيه.

عصابة جلب المخدرات

وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تابعت نشاط تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة، يضم مصريين وأجانب تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدري الحشيش والهيروين، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وضم التكشيل 16 عنصرًا إجراميًا، بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية، منهم حكمين بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات.

صفقات من خارج البلاد والتخزين بالعبور

ويقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادي لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، وبعض عناصر التشكيل تعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد، ويخزنها البعض الآخر بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للعملاء ويستلم آخران المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية (دولار) لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وإعداد باقي عناصر التشكيل من الأجانب وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة، وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعًا.

المضبوطات بقيمة 60 مليون جنيه

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 66 كيلو جرام، 2523 طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها 262 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس، 15000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، بندقية آلية عيار 7,62×39 مم، طبنجة، مسدس، 6 خزن أسلحة نارية، عدد من الطلقات النارية والخرطوش، مبالغ مالية كبيرة (أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة)، ماكينة عد نقود، ميزان حساس، 3 أجهزة لاب توب، 39 هاتف محمول، 8 سيارات إحداهما بدون لوحات، 31 شيكارة صوديوم مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين وزنت 775 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 60 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.