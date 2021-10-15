أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهرب جمركي لبضائع بقيمة 100 مليون جنيه، بعدما كشفت تحايل 3 شركات استيراد وتصدير على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية.

ترجع التفاصيل، التي أكدتها معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، بقطاع أمن المنافذ، أن 3 شركات استيراد وتصدير تحايلوا على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية من خلال تقديم فواتير بيع وهمية بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية واستخراج شهادات إفراج جمركي لها وتصديرها للدول، بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها، الأمر الذي يشكل ضررًا للمال العام ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها، خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 7/9/2021.

وتبين تصدير تلك الشركات 1039 طن أسماك وإدراج قيمتها بالفواتير “على غير الحقيقة” بمبلغ تجاوز مليون جنيه، وذلك بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.