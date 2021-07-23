الداخلية تكرم 4 لاعبين باتحاد الشرطة لتأهلهم لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

كرمّت وزارة الداخلية 4 من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي “رفع أثقال معاقين”، لنتائجهم في بطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال التي أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن اللاعبين هم:

اللاعبة/ أمانى إبراهيم الدسوقي لحصولها على المركز الأول لوزن 86 كيلو جرام، والميدالية الذهبية.

اللاعبة / أمل محمود حنفي، لحصولها على المركز الرابع لوزن “79 كيلو جرام”.

اللاعب / محمود محمد صبرى- لحصوله على المركز الخامس لوزن” 72 كيلو جرام”.

اللاعبة / جيهان جلال حسن – لحصولها على المركز العاشر لوزن” 79 كيلو جرام”.

وتأهل اللاعبين الأربعة المشار إليهم إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2021م.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.