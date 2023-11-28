الداخلية: تكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (صور)

نظمت وزارة الداخلية الاحتفال السنوي بتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية، في العام الدراسى المنصرم، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية لأسر شهداء الشرطة.

وعقد قطاع الإعلام والعلاقات الاحتفالية مع تسليم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول بكل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم، وبعض الفنانين والإعلاميين.

ونُقل خلالها تحيات وتقدير محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم، الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على إهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.