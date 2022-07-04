الداخلية تفتتح مراكز ومقرات نموذجية للأحوال المدنية في «المولات» (صور)

افتتح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، عددًا من المراكز والمقرات النموذجية بأماكن التسوق التجارية “المولات” والمدن الجديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على النحو التالي:

محافظة القاهرة:

المركز النموذجى للقيد العائلى الفورى لتقديم خدمات القيد العائلى بصورة متكاملة بمقر ديوان القطاع بالعباسية.

المركز النموذجى لمواليد الخارج بأبراج منطقة العباسية.

المركز النموذجى بمحطة مصر بمنطقة رمسيس.

المركز النموذجى بمجمع مدينتى السكنى بمنطقة الكرفت زون التجارية.

المركز النموذجى بكمبوند بروج السكنى بطريق الإسماعيلية الصحراوى.

محافظة الجيزة:

المركز النموذجى بمجمع سوديك بمنطقة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.

المركز النموذجى بمول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر.

المركز النموذجى بمول هابى دولفين بمدينة 6 أكتوبر.

محافظة القليوبية:

المركز النموذجى بمول العبور التجارى بمدينة العبور.

المركز النموذجى بمول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعى.

محافظة المنوفية:

المركز النموذجى بمول سفن ستارز التجارى بمدينة السادات.

محافظة الإسكندرية:

المركز النموذجى بمول جرين بلازا بمنطقة سموحة.

محافظة البحر الأحمر:

المركز النموذجى بمول سينزو التجارى بمدينة الغردقة.

محافظة المنيا:

المركز النموذجى بمول الندى التجارى بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف القطاع 4 لغات أجنبية إضافية بمراكز القطاع للترجمة الفورية، لتصل إلى 21 لغة أجنبية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.