الداخلية: تفاصيل زيارة وفد «القومي للمرأة» للمجمع الطبي في القاهرة الجديدة (صور)

استقبلت وزارة الداخلية وفدًا من اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة بالمجمع الطبي في القاهرة الجديدة، وواصلت توقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا حتى 10 ديسمبر 2022.

وبمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استقبال السيدات بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية مجانًا بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً)، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بالعيادات الخارجية وتوقيع الكشف الطبي عليهن، وصرف العلاج اللازم لهن مجاناً، وقد لاقت المبادرة استحساناً كبيراً من متلقيات الخدمة الطبية.

واستقبلت الوزارة وفدًا من المجلس القومي للمرأة، بمشاركة ضباط من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، خلال فعاليات المبادرة، وأبدت السيدات اللاتى ترددن على المستشفى بالغ شكرهن لوزارة الداخلية مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة لهن.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.