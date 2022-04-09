تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إعادة فتاة إلى أسرتها بعدنا ضلت طريقها، عقب العثور عليها في إحدى الشوارع بمحافظة السويس.

كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس، قد لاحظت تواجد فتاة في العقد الثاني من العمر من ذوي الهمم، بإحدى الشوارع بمفردها.

وبالفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.

وعلى الفور، قدمت الرعاية اللازمة للفتاة وأوصلتها لأهليتها، وحضر والدها لديوان القسم، وتسلم المتغيبة عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدم والد الفتاة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة نجلته سالمة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.