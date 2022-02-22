الداخلية تعيد طفلًا أجنبيًا ضل طريقه إلى أسرته في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة طفل أجنبي ضل طريقه إلى أهليته في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حسبما قالت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من مواطن بعثوره على طفل ضل طريقه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ، وبمناقشة الطفل تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، وضل طريقه عقب خروجه من منزل أهليته، الكائن بدائرة القسم.

وقدمت الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى والدته تحمل ذات الجنسية.

وتمكنت من تسليمها نجلها عقب تعهدها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في إعادة نجلها، واتخذت الإجراءات القانونية.