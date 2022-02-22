لايف

الداخلية تعيد طفلًا أجنبيًا ضل طريقه إلى أسرته في القاهرة

بمنطقة مدينة نصر.
أماني عوض 2:13 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 2:13 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة طفل أجنبي ضل طريقه إلى أهليته في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حسبما قالت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من مواطن بعثوره على طفل ضل طريقه بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ، وبمناقشة الطفل تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول، وضل طريقه عقب خروجه من منزل أهليته، الكائن بدائرة القسم.

اقرأ أيضا  القباج : الشارع ليس مأوى وندعم إنشاء دار لرعاية الكبار بالدقهلية

وقدمت الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى والدته تحمل ذات الجنسية.

وتمكنت من تسليمها نجلها عقب تعهدها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في إعادة نجلها، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 2003 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة

المال - خاص 1:18 ص, الثلاثاء, 22 فبراير 22

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر.. مائل للدفء وأتربة عالقة

دعاء محمود 12:38 ص, الثلاثاء, 22 فبراير 22

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-2-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 22 فبراير 22

الإحصاء تتوقع وصول عدد سكان مصر بالداخـل 103 ملايين نسمة غداً

سمر السيد 11:50 م, الأثنين, 21 فبراير 22

إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر السويس الصحراوي

أماني عوض 11:33 م, الأثنين, 21 فبراير 22

رياضيون عالميون : أولمبياد بكين الشتوية كانت تظاهرة للروح الرياضية والتضامن

أيمن عزام 10:08 م, الأثنين, 21 فبراير 22