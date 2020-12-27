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الداخلية تعيد طفلة ضلت الطريق لأسرتها.. وتيسيرات لكبار السن بـ«الجوازات» (صور)

ليتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة.
أماني عوض 3:22 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 3:22 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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قالت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- إن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، أثناء تفقدها الحالة الأمنية تمكنت من العثور على طفلة -تبلغ من العمر 5 سنوات- دون أهليتها.

وأضافت الداخلية في بيانها، أنه على الفور قدمت الرعاية اللازمة لها، واتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها، وأمكن التوصل إلى والدتها، وتسليمها الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر الأقسام والمراكز.

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

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واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.

واتخذت الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين أثناء ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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