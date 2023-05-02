الداخلية تعيد طفلة ضلت الطريق إلى أسرتها بالفيوم (صور)

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن نجاح أجهزتها في إعادة طفلة ضلت الطريق إلى أهليتها، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة بدائرة القسم.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الفيوم قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ، وتقابلت مع الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا.

وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الفيوم، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها، وباستدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مديرية أمن الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وقالت الوزارة، إن القائمون على الحملة أعربوا عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.