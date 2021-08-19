الداخلية تعيد حقيبتي أموال لأصحابها بعد تركهما سهوًا في المترو

قالت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة حقيبتين بهما مبالغ مالية لأصحابها عقب تركهما سهوًا في رصيف محطات مترو الأنفاق.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تلقت بلاغًا بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة بداخلها مبالغ مالية، وتحفظت عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا وتسليمها له بكامل محتوياتها.

وفي سياقٍ متصل، تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها عملات محلية وأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة المشار إليها، والتي حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، موضحة أنها تركتها سهوًا، وتسلمتها بكامل محتوياتها.

من جانبهما، توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.