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الداخلية تعيد حقيبتي أموال لأصحابها بعد تركهما سهوًا في المترو

بعد تحفظ شرطة النقل والمواصلات عليهما.
أماني عوض 5:25 م, الخميس, 19 أغسطس 21 5:25 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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قالت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة حقيبتين بهما مبالغ مالية لأصحابها عقب تركهما سهوًا في رصيف محطات مترو الأنفاق.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تلقت بلاغًا بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة بداخلها مبالغ مالية، وتحفظت عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا وتسليمها له بكامل محتوياتها.

وفي سياقٍ متصل، تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها عملات محلية وأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة المشار إليها، والتي حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، موضحة أنها تركتها سهوًا، وتسلمتها بكامل محتوياتها.

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من جانبهما، توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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