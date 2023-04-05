الداخلية: تعميم خدمة إصدار تصريح العمل الإلكتروني «أول مرة» لكافة الدول العربية والأجنبية (صور)

قررت وزارة الداخلية تعميم خدمة إصدار تصريح العمل الإلكتروني “أول مرة” عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

جاء ذلك استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

يأتي ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجي، وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للإرتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمي.