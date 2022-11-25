الداخلية تعلن موعد انتهاء المرحلة الـ23 لمبادرة «كلنا واحد» (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة، 1051 فرعًا، 4 شوادر، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين، من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة.

إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

كما تواصل منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما وزعت منظومة أمان عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجًا، والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.