الداخلية تعلن مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط آخر من مُتجري المخدرات في محافظة أسيوط ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامي -مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط- ومطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا “قتل عمد” والمقضي فيها بالحكم بالإعدام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المذكور، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، بندقية آلية، رشاش متعدد، رشاش جرينوف، طبنجة، 6 خزن متنوعة، 1583 طلقة مختلفة الأعيرة، وكذا سيارة “ربع نقل”.

وأمكن ضبط حارس العنصر، سائق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بندقية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.