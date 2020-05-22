الداخلية تعلن مصرع تاجر هيروين في تبادل لإطلاق النار بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصر إجرامي بالإسماعيلية، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين.

وقالت الداخلية ، في بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا “قتل عمد وسلاح ناري، سرقة بالإكراه، تبديد”محكوم عليه فيهم بالسجن المؤبد، يتاجر في المواد المخدرة، خاصة الهيروين.

وأضافت أنه اتخذ من منطقة طريق جنيفه وأم قمر، بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

وأوضحت أنه لدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وتعاملت القوات معه حتى تم إسكات مصدر النيران.

وتبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، 100 جرام لمخدر الهيروين، 3 هاتف محمول، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.