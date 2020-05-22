سيـــاســة

الداخلية تعلن مصرع تاجر هيروين في تبادل لإطلاق النار بالإسماعيلية

اتخذ من منطقة طريق جنيفه وأم قمر مسرحًا لتجارة المخدرات.
أماني عوض 1:32 ص, السبت, 23 مايو 20 1:32 ص, السبت, 23 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع عنصر إجرامي بالإسماعيلية، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين.

وقالت الداخلية ، في بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا “قتل عمد وسلاح ناري، سرقة بالإكراه، تبديد”محكوم عليه فيهم بالسجن المؤبد، يتاجر في المواد المخدرة، خاصة الهيروين.

وأضافت أنه اتخذ من منطقة طريق جنيفه وأم قمر، بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

وأوضحت أنه لدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وتعاملت القوات معه حتى تم إسكات مصدر النيران.

وتبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، 100 جرام لمخدر الهيروين، 3 هاتف محمول، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

3 آلاف دولار للواحد.. اعترافات المتهمين في خلية فبركة الأفلام ضد الدولة (فيديو)

أماني عوض 3:41 م, الجمعة, 22 مايو 20

الداخلية تكشف مخططًا إرهابيًا للتحريض ضد الدولة بالتعاون مع «الجزيرة» (فيديو)

أماني عوض 1:26 م, الجمعة, 22 مايو 20

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 528 من نزلاء السجون

أماني عوض 3:20 م, الخميس, 14 مايو 20

الداخلية عن حذف بيان مصرع 18 إرهابيًا في بئر العبد: شائعات إخوانية

أماني عوض 5:39 م, الثلاثاء, 5 مايو 20

الداخلية: إصابة عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار أثناء ضبطهم بالدقهلية

أماني عوض 4:09 م, الأحد, 3 مايو 20

الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا في مداهمة أمنية بمدينة بئر العبد (فيديو)

أماني عوض 2:03 ص, الأحد, 3 مايو 20