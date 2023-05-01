الداخلية تعلن حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن المنيا

أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مديرية أمن المنيا ، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق “تيك توك”، يظهر خلاله شخص أثناء قيادة سيارة ونزع عجلة القيادة، حال السير معرضًا حياته والآخرين للخطر.



وبالفحص أمكن تحديد السيارة والشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود بعض المخالفات المرورية في السيارة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتصوير ونشر مقطع الفيديو على تطبيق “تيك توك”، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.