الداخلية تعلن تفاصيل مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أمنية بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، محكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا، أبرزها: سرقة بالإكراه، شروع في قتل، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية، وذلك أثناء تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة البداري في أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه لدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، 8 خزائن.

وبتفتيش مسكنه عُثر على 6 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 8 فرد محلية، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، 3 هواتف محمولة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.