الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة السبت المقبل

تستقبل الطلبات حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020.

أعلنت وزارة الداخلية، عن البدء في قبول طلبات التقدم بأوراق حج القرعة اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 22/2/2020م حتى يوم الأحد الموافق 8/3/2020، مع تهنئة أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1441هـ/2020م.

طرق التقديم

وتقدم طلبات حج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وأوضحت أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمني الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:

أولًا: إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة



تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة “مقدم الطلب” الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها ( قرعة – سياحة – تضامن )، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وتُقبل الطلبات بمراكز وأقسام الشرطة على النموذج المعد لذلك، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.

ويرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومى (السارية) بعد الإطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

ويدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلاً ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأى تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج، ولم يتم الإستعداد لها مُسبقاً مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصـــرى الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10شوال 1441هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً من تاريخ 2/6/2020م، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر.

وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى الطلب كاملاً، وبالنسبة للمرافق الغير وجوبى تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الإحتياطيين، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط إستخراج جواز سفر منفصل له، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما تم إعتماده من خدمات.

ويُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكترونى أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن، وكذا إقراراً بإلتزامه التعاقدى وفى حالة وجود خطأ فى البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة – الشركات السياحية – الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى ( أقل من 45 عامًا) لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة، وكذا المرافق الوجوبى لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.

ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بمراكز وأقسام الشرطة أما بالـنسبـة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة ( بطاقة الإئتمان – شبكة فورى)، ولا يُعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس ممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لإتخاذ اللازم وإدراج الطلب على منظومة الحج الموحدة.

ولا تُقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج، ويجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن هذا التنازل، ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ثانيًا: البيانات المطلوبة للتقدم للحج



الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً.

رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتفه المحمول الشخصى) ويُسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.

ثالثًا: نسبة الــ 10 % لأكبر المتقدمين سناً



تُخصص نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً بكل مديرية، تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

وبالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يُشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى)، فى حالة تجاوزه سن الــ 70 عام مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن تكون الحالة الصحية للمرافق تسمح برعايته، وفى حالة تقديم طلب زوجى كلاهما أكبر من 70 عام يشترط – على سبيل الإستثناء – إضافـة مرافـق واحد فقط لهما من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة قدرته على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية أقل من 70 عام وتطبق شروط الإستثناء السابق ذكرها عليه.

ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته بمعرفة المديرية، وفى حالة إستبدال المرافق للفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) يتقدم الفائز (كبير السن) بطلب للمديرية للموافقة على الإستبدال وفقاً للتعليمات والشروط المقررة قبل نهاية فترة سداد التكاليف متضمنة مناظرة المرافق البديل.

وفى حالة وفاة المرافق “لكبير السن” الفائز بالتزكية (بنسبة 10 % ) أو تنازله عن السفر فعلى الأصيل إخطار المديرية بالمرافق البديل.

كبير السن فوق 70 عامًا (المريض بمرض مزمن -ذوى الاحتياجات الخاصة – الفائز بقرعة الحج).

ويشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يكون قادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية، ويتم مناظرة المرافق بمعرفة المديرية حال تقديم الأوراق عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة سابقة الحج للمرافق تُطبق شروط الإستثناءات والتكاليف الإضافية المقررة السابق ذكرها.

فى حالة تنازل أو وفاة كبير السن فوق الـ 70 عام سواء الفائز بالتزكية (10 % ) أو الفائز بالقرعة العامة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية إذا ما إتفقت مع الشروط الواجب توافرها فى المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويستثنى من ذلك المرافق الوجوبى الذى لم يمضى خمس سنوات هجرية كاملة على آخر حج له فتُلغى فرصته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل.

فى حالة وفاة المرافق أو تنازله فعلى الأصيل إخطار المديرية للموافقة على استبدال المرافق بمرافق آخر على أن تتوافر فيه الضوابط والشروط.