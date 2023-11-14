الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما عرضت عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا، والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة، وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع، خاصة على النشء والشباب.