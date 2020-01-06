لايف

«الداخلية» تعقد لجان امتحانات الترم الأول لسجناء ليمان طره (صور)

الداخلية: حريصون على كفالة الحقوق الإنسانية منها التعليم.
أماني عوض 1:56 م, الأثنين, 6 يناير 20 1:56 م, الأثنين, 6 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجان امتحانات الترم الأول لنزلاء سجن ليمان طره، المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمناسبة بدء امتحانات الترم الأول السبت الماضي، للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة، وعددهم 33 نزيلًا، داخل ليمان طره.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون، من بينها الحق في التعليم، وتنفيذاً لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، يأتى ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلى من قيم حقوق الإنسان، وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون، بما يساهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد قرر منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى الخميس 23/1/2020، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2020، مؤكدة على حرصها لإتاحة الفرصة لنزلاء السجون، لمشاركة ذويهم احتفالات عيد الميلاد.

وتابعت: يأتى ذلك في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كان قطاع السجون قد أعلن عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 377 سجينًا، ضمن مواصلة الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: 249 جريمة وتنفيذ 468 حكمًا بالإعدام والمؤبد في ديسمبر (فيديو)

أماني عوض 5:59 م, الأحد, 5 يناير 20

إصدار 2.3 مليون بطاقة رقم قومي وشهادة ميلاد خلال ديسمبر (جراف)

أماني عوض 4:19 م, الأحد, 5 يناير 20

مكافحة المخدرات: 40 قضية إتجار بمحيط الكافتيريات في 4 أيام (صور)

أماني عوض 4:45 م, الجمعة, 3 يناير 20

الداخلية تتكفل بإجراء جراحة دقيقة بالقلب لطفلة داخل مستشفى الشرطة

أماني عوض 3:02 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

قيدها بالحبال وادعى سقوطها.. أب يضرب ابنته حتى الموت بالمنيا

أماني عوض 4:06 م, السبت, 21 ديسمبر 19

الداخلية تستقبل طلبة المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المخدرات (صور)

أماني عوض 1:51 م, الخميس, 19 ديسمبر 19