«الداخلية» تعقد لجان امتحانات الترم الأول لسجناء ليمان طره (صور)

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجان امتحانات الترم الأول لنزلاء سجن ليمان طره، المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمناسبة بدء امتحانات الترم الأول السبت الماضي، للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة، وعددهم 33 نزيلًا، داخل ليمان طره.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون، من بينها الحق في التعليم، وتنفيذاً لمحاور السياسة العقابية الحديثة الرامية لتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، يأتى ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلى من قيم حقوق الإنسان، وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون، بما يساهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد قرر منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 حتى الخميس 23/1/2020، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2020، مؤكدة على حرصها لإتاحة الفرصة لنزلاء السجون، لمشاركة ذويهم احتفالات عيد الميلاد.

وتابعت: يأتى ذلك في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كان قطاع السجون قد أعلن عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 377 سجينًا، ضمن مواصلة الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.