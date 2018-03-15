الداخلية تعاقب النصر بخطف نقطة ثمينة

على المصرى عاقب فريقه الكرة بنادى الداخلية، ضيفه النصر، على إهدار ضربة جزاء، بخطف تعادل مثير بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقن، على ملعب كلية الشرطة، فى ختام لقاءات الأسبوع التاسع والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.تقدم النصر بهدف مبكر، عن طريق محمود ربيع القط، بعد

على المصرى

عاقب فريقه الكرة بنادى الداخلية، ضيفه النصر، على إهدار ضربة جزاء، بخطف تعادل مثير بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقن، على ملعب كلية الشرطة، فى ختام لقاءات الأسبوع التاسع والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم النصر بهدف مبكر، عن طريق محمود ربيع القط، بعد مرور عشر دقائق فقط من إنطلاقة اللقاء، قبل أن يتصدى محمود الغرباوى حارس الداخلية، لضربة جزاء، أهدرها محمد حسن “ميدو”، قبل أن يخطف سعيدو سانبورى هدف التعادل القاتل فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

شهدت المباراة إشهار حكم اللقاء أحمد العدوى، الكارت الأحمر، فى وجه محمود القط لاعب النصر فى الدقيقة 71، ليرفع الداخلية رصيده للنقطة 32، ويظل فى النركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى، فيما ارتقى رصيد الداخلية للنقطة 19، وظل فى المركز الثامن عشر والأخير.