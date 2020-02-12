اتصالات وتكنولوجيا

الداخلية: تطوير مبنى لجان التوفيق فى المنازعات واستحداث خدمة إلكترونية (صور)

استحدثت خدمة إلكترونية جديدة، تختص بتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات.
أماني عوض 5:02 م, الأربعاء, 12 فبراير 20 5:02 م, الأربعاء, 12 فبراير 20

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أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الأربعاء- عن افتتاح قطاع الشئون القانونية، أعمال المرحلة الأولى لتطوير مبنى لجان التوفيق فى المنازعات، المتواجد بالمقر السابق بأكاديمية الشرطة بالعباسية.


جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتطوير الأداء الأمنى والخدمات التى تقدمها الوزارة لأبنائها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها استحدثت خدمة إلكترونية جديدة، يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”  moi.gov.eg، تختص بتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات. 

وقالت الوزارة إن ذلك استمراراً لخطة تطوير الأداء بكافة المواقع الشرطية، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر. 

وأكدت أن ذلك بهدف تخفيف الأعباء، وتكبد النفقات عن المترددين على المبنى.


يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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