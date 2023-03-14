الداخلية تطلق قافلة خدمية وإنسانية لتوفير المستلزمات الغذائية في شمال سيناء (صور)

أطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم الأهالي بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، وخلالها وزعوا بعض الهدايا على الطلبة أثناء سير العملية التعليمية، إضافة إلى زيارة لجامعة العريش مصحوبة بسيارات قطاع الأحوال المدنية المجهزة لتقديم كافة خدمات القطاع للطلبة.

وأقامت الداخلية معرضًا على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ودفعت بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التى تقدمها قطاعات الوزارة.

وتواصل منظومة “أمان” التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

وقد لاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء، لما لها من مردود إيجابى في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.