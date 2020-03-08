الداخلية تطلق دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة (صور)

أطلقت وزارة الداخلية – اليوم الأحد- دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

‎وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء بمجال مواجهة كافة صور الاعتداء على حقوق المرأة المصرية، لاسيما مشكلة العنف ضد المرأة والتي تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية فى مجملها.

‎وأعرب وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية، اللاتي تعتز الوزارة بأدائهن المهنى المتميز بمختلف مجالات العمل الأمنى.

الداخلية: نسعى لضمان حقوق المرأة

وأكد على السعى الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

‎وأضاف أن الاهتمام بحقوق المرأة المصرية فى ممارسة دورها فى جميع المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية على النحو الذى يحقق طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية، ورسالتها السامية في حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكا لقيمة المرأة وأهميتها.

قضايا المرأة ضمن أولويات العمل الأمني

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة فى أولويات العمل الأمنى، وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشرى وتزويده بالمعلومات الأساسية، وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع كافة قضايا المرأة واحتياجاتها.

‎من جانبه، أعرب المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.

وأعرب عن تقديره لوزارة الداخلية التى تبذل ما فى وسعها فى ذلك المجال.

‎من جانبها، تقدمت كريستين ألبرتين “الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط”، بخالص التقدير لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل الذى يوافق اليوم العالمى للمرأة.

وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الإستجابة الشرطية يبرهن على نهج والتزام وزارة الداخلية بالتصدى لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وثمنت الجهود التنسيقية مع وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة الشرطية الفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.

فلسفة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة

فى السياق ذاته، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكافة أشكال الجرائم ضدها.

وأضاف أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.

الدليل يهدف للتوعية من خطورة تلك الجرائم

ويهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة، وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.