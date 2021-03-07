الداخلية تطلق المرحلة الرابعة لتمديد العمل في سجلات الأحوال المدنية

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة من تمديد العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية، وافتتحت عددًا من المكاتب، فضلًا عن تطوير بعض الخدمات، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8/3/2021.

وشملت سجلات المرحلة الرابعة للعمل حتى الساعة التاسعة مساءً: سجل مدني مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة)، سجل مدني مركز البدرشين (بمحافظة الجيزة)، سجل مدني كامب شيزار (بمحافظة الإسكندرية).

وتضمنت أيضًا مركز نموذجي دسوق (بمحافظة كفرالشيخ)، مركز إصدار الدقهلية (بمحافظة الدقهلية).

وقررت مد العمل بقسم الترجمة بديوان عام القطاع حتى الساعة 9 مساءً، لإصدار مصدرات القطاع (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق، قيد فردي).

وإضافة خدمة ترجمة مصدر القيد العائلي، و2 لغة (هولندي؛ تشيكية) ليصبح إجمالي عدد لغات المصدرات المميكنة المترجمة ثلاثة عشر لغة.

وشملت اللغات: (إنجليزي، فرنسي، أسباني، إيطالي، ألماني، صيني، ياباني، برتغالي، روسي، أوكراني، تركي، هولندية، تشيكية).

وفعلت الداخلية خدمة المصدرات المميكنة المترجمة بالمواقع التالية: مول مكسيم بالقاهرة الجديدة (بمحافظة القاهرة)، مول سيتى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة)، مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، مول العرب بمدينة طنطا (بمحافظة الغربية)، مقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بمدينة بورسعيد.

وافتتحت مركز معلومات محافظة مرسى مطروح لإدخال واقعات (الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق) لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى فصلاً عن مركز معلومات الإسكندرية والذى كان يتولى تلك الأعمال توفيرًا للوقت والجهد.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى، وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.