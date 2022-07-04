الداخلية تطرح عبوات غذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة تصل إلى 50% (صور)

طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بأسعار مُخفضة تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق عبر منافذ منظومة “أمان” التابعة للوزارة، وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمرارًا من وزارة الداخلية في تقديم كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي من خلال منظومة أمان.



وذلك على النحو الموضح الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة الوزارة للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.