الداخلية تطرح أصنافًا من الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة

الصاوي أحمد

أكد إسحاق ونس صاحب مصنع لإنتاج مستلزمات تركيب التكييفات في الوراق إنه صاحب فكرة حملة ” لا للتجارة بالطعام ” وأنه تم تفعيل حملته اليوم، بعد موافقة وزارة الداخلية على استغلال فروع ” أمان ” لطرح منتجات الخضراوات والفاكهة – لأول مرة – بها بمبادرة فردية منه.



وأوضح “ونس” في تصرحات خاصة، أن الهدف من حملته هو أن تتبنى الدولة المصرية أو عدد من رجال الأعمال الوطنيين الحملة التى تستهدف توفير السلع المهمة مثل الخضراوات والفاكهة بسعر يناسب الفئات الاستهلاكية محدودة الدخل، خصوصا مع الغلاء الذى ضرب جميع الأسواق حتى فى المنافذ الحكومية.



وكشف “ونس” أن الحملة تعتمد في الأساس على التعاقد مع المزارعين بشكل مباشر وشراء المحصول منهم بسعر السوق وهم من المنيا والبحيرة، وإضافة 50 قرشا على الكيلو فقط كأجرة نقل وعمالة داخل المنافذ، حيث ستتم الاستعانة بعامل واحد على الجزء المخصص للخضراوات والفاكهة في منافذ أمان.



ولفت ” ونس ” إلى أن خطته تستهدف توصيل الخضراوات والفاكهة لـ١٢٠٠منفذ لـ على مستوى الجمهورية والمحافظات.



واليوم تم إطلاق الحملة وتفعيلها فى 7 فروع – طبقا لـ “ونس ” – من ضمن مرحلة أولى لحملته وهي منفذ أمان في حي الأسمرات في المقطم وأمان بجوار قسم ثاني شرطة مدينة،ومنفذ أمان بجوار قسم شرطة الوراق.



وأكد أنه تم بدء عمل الحملة في منفذ أمان بجوار قسم شرطة المطرية ومنفذ أمان في عين شمس بتقاطع شارع أحمد عصمت مع عين شمس بجوار نقطة عين شمس ومنفذ مدينة الزهراء في حي مدينة نصر بجوار المطافى، ومنفذ أمان ميدان العباسية أمام موقف الأتوبيس، مشيرا إلى أنه المفاضلة جارية بين عدة مواقع لاختيار 3 من بينها ليصل عددها لـ10 منافذ.



ولفت إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستكون الأرخص وذات جودة عالية أيضا حيث سيتم بيع 3 كيلو بصل بـ 5 جنيهات والليمون الكيلو بـ 5 جنيهات واليوسفي 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3.5 ” تصدير ” والبطاطس 2.25 والطماطم 3 جنيهات والفلفل الرومي 3.5 والخيار 2.5 والجزر 2.5.



وأكد أن المنفذ الواحد يتلقى 2 طن يوميا خضراوات وفاكهة مشكلة وأن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا للحملة في كل الفروع، داعيا وسائل الإعلام والصحف الدعم لأنه حملته تستهدف توفير الغذاء الأساسي دون المرور لتجار الأسواق المركزية والتجزئة الذين يحصلون على أضعاف ثمن الصنف مكسبا بما يرهق جيوب المواطنين.



وتراوحت أسعار الطماطم في محال التجزئة – اليوم – بين 6 إلى 7 جنيهات والبطاطس بـ6 جنيهات والبصل بـ5 والبسلة بـ12 جنيها.