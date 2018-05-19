الداخلية تضبط 893 ألف صاروخ ناري

عزت العاصي





نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع بعض مديريات الأمن فى ضبط 16قضية اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 893699 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام.





يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والمتجرين بالألعاب النارية، وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعاونت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات أمن القاهرة، والبحيرة، والغربية، والفيوم، والمنيا) لتحرير هذه المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.