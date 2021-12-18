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الداخلية تضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.
أماني عوض 1:02 م, السبت, 18 ديسمبر 21 1:02 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 5 مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وكذا ضبط القائمين عليها.

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يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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