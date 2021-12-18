الداخلية تضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 5 مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وكذا ضبط القائمين عليها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.