لايف

الداخلية تضبط 4338 مخالفًا لأعمال البناء وارتداء الكمامات في يوم

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 5:38 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 5:38 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4338 شخصًا، لمخالفتهم قرارات الحكومة الصادرة عن ارتداء الكمامات وحظر البناء، على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن ضبط 3954 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وقالت الداخلية، في بيان صادر لها، اليوم، إن أجهزتها اتخذت الإجراءات القانونية مع من السائقين المخالفين مع مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

على صعيد آخر، أوضحت الداخلية عن ضبط 384 مخالفًا لكافة صور أعمال البناء للمساكن على مستوى الجمهورية، من ضمنها القرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بإيقاف صور أعمال البناء لمدة 6 أشهر، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية شن الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

3 وقائع تنقيب.. ضبط 5 أطنان من أحجار خام الذهب

أماني عوض 11:30 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

ضبط 7 قضايا جدد فساد مالي.. وتسهيلات للمرضى بـ«الجوازات» (صور)

أماني عوض 7:11 م, الأحد, 30 أغسطس 20

عاملان بنك يسرقان حقيبة بربع مليون جنيه.. ويعترفان: تركها موظف سهوًا

أماني عوض 2:06 م, الأحد, 30 أغسطس 20

ضبط أطنان مواد غذائية ودواجن فاسدة بمخازن غير مرخصة (صور)

أماني عوض 1:07 م, الأحد, 30 أغسطس 20

إحباط محاولة تهريب قطع أثرية خارج البلاد بمطار برج العرب (صور)

أماني عوض 12:34 م, الأحد, 30 أغسطس 20

الداخلية: مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة (صور)

أماني عوض 12:09 م, الأحد, 30 أغسطس 20