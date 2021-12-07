الداخلية تضبط 4 مزارع بانجو في القنطرة قيمتها 40 مليون جنيه (صور)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 4 مزارع منزرعة بنبات الهيدرو المخدر “بانجو” وكميات قدرت قيمتها بمبلغ 40 مليون جنيه، بعد استهداف منطقة الظهير الصحراوى بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة،

وأسفرت الجهود عن ضبط 30 قضية منها ضبط 4 مزارع منزرعة بنبات الهيدرو المخدر بانجو، تقدر مساحتها بحوالي 2 فدان، وكذا ضبط 26 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 6000 كيلو جرام.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 40 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة إنتشار المخدرات من خلال توجيه الحملات المكبرة، لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.