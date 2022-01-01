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الداخلية تضبط 4 مراكز طبية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

تتبع طرق علاجية خاطئة دون إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بالتعامل مع تلك الحالات.
أماني عوض 4:12 م, السبت, 1 يناير 22 4:12 م, السبت, 1 يناير 22

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، وبمشاركة الأجهزة المعنية، حملة مكبرة على المركز الطبية غير المرخصة لعلاج الإدمان في محافظة الإسماعيلية.

أسفرت جهود الحملة عن استهداف تلك المصحات وضبط المديرين المسئولين عن إدارة 4 مراكز لعلاج الإدمان، في نطاق مركز شرطة فايد.

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كما تبين وجود مخالفات بالمنشآت تمثلت في عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المعنية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم المخالفات السابق ذكرها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط مصحات علاج الإدمان “بدون ترخيص”، والتي تتبع طرق علاجية خاطئة دون إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بالتعامل مع تلك الحالات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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