الداخلية تضبط 2 كيلو هيروين و320 طربة حشيش في الشرقية والإسماعيلية

قالت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- إن قطاع مكافحة المخدرات تمكن من شن حملة أمنية بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، أسفرت عن ضبط 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و320 طربة من مخدر الحشيش، بقيمة 2.4 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، قد رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمخدرات بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي مركز شرطة الإسماعيلية وقسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفى محمول.

وضبطت شخص له معلومات جنائية أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 2.4 مليون جنيه، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات.