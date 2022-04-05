الداخلية تضبط 180 طربة حشيش في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، من إحباط ترويج 180 طربة لمخدر الحشيش عثرت عليهم بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، قد تابعت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية -مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية- تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و260 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.