الداخلية تضبط مصنعًا لإنتاج العقاقير المخدرة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن مصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبداخله كمية كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بـ 12 مليون جنيه.

جاء ذلك استكمالًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا بالإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

وبتطوير مناقشة المتهمان اعترف أحدهما بامتلاكه مخزن للمواد الكيميائية ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط الحارس، وبالتفتيش عُثر بداخله على 115 كيلو جرام لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة، 15 ألف قرص مخدر، كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة، أدوات التصنيع.

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة 12 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.