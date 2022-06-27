الداخلية تضبط مرتكبي واقعة استشهاد ضابط شرطة في قنا.. ومصرع أحدهم (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الاثنين- عن القبض على عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد ضابط شرطة في محافظة قنا، وكذا مصرع أحدهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تعود التفاصيل، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 16 يونيه الجاري، بمقتل أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا، وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبا الواقعة (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق إتهامه في 19 قضية أبرزها “سرقة، سلاح”، وشقيقه “عامل”.

وتمكن الأجهزة الأمنية بتاريخ 18 الجاري من تحديد مكان إختباء المتهمين بمنزل نجل عمومتهما مُسجل جنائي، وأثناء استهدافهما واستشعارهما بإقتراب القوات أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل، مما أسفر ذلك عن استشهاد العقيد محمد جمال نصارى محمد، من قوة مديرية أمن قنا.

وبتاريخ 27 الجارى حددت مكان إختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة أبو تشت، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.

وعثر بجواره على بندقية ألية، 4 خزن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي، أداة تعاطى مخدر الشابو- كمية من مسحوق الشابو المخدر.

كما أمكن ضبط باقي المتهمين وهم 3 أشخاص “أحدهم له معلومات جنائية”، واتخذت الإجراءات القانونية.