الداخلية تضبط كميات من مخدر «الهيدرو» بقيمة 120 مليون جنيه قبل ترويجها

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن القبض على تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة والإتجار بها، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قدرت قيمتها المالية بمبلغ 120 مليون جنيه.

كانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، الأمن الوطني، ومديريتي أمن السويس، الإسماعيلية، اعتزام تشكيل عصابي شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط 6 من عناصر التشكيل، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 أطنان، مبلغ مالي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 120 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك ادراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.