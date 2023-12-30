الداخلية تضبط عصابة لتصنيع الأسلحة النارية بقيمة 122 مليون جنيه (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على عناصر تشكيل عصابي لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، وقدر القيمة المالية للمضبوطات بقيمة 122 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد كشفت نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص -يوجد لـ 8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلاً عن غسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط 7 أشخاص من عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي “البودر” وزنت 46 كيلو جرام، كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، 4 بنادق آلية، 26 طبنجة، بندقية خرطوش، 6 فرد خرطوش، 2 سلاح ناري مقروطة محلية الصنع، 6 طبنجة صوت، عدد من الطلقات مختلفة الأنواع، أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، 11 سيارة مختلفة الأنواع، كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام، 6 ساعات يد، لاب توب، 15 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 122 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك ادراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.