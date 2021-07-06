الداخلية تصدر حزمة قرارات جديدة في قطاع الأحوال المدنية (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتماد عدد من الإجراءات في قطاع الأحوال المدني، وافتتاح مقرات جديدة لسجلات الأحوال المدنية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

قوافل تكنولوجية

وأوضحت الداخلية، أن قطاع الأحوال المدنية أجرى عدد من الفعاليات ومن أبرزها: إيفاد قوافل مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات القطاع بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المميكنة بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، مطروح، المنيا، واستخراج 10087 بطاقة رقم قومي، 24329 مصدرًا مميكنًا.

وأوفد القطاع مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى بالمجان، واستخراج 186 بطاقة رقم قومي، 10 مصدرًا من المصدرات المميكنة.

تشغيل مقار نموذجية

وأضافت الداخلية أنه استكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، قررت افتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية وبالمراكز التجارية الكبرى لتلبية واستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم، وذلك على النحو التالي:

• محافظة القاهرة (المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة، داندى مول بطريق “القاهرة/ الإسكندرية” الصحراوى، عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة).

• محافظة الإسكندرية (مركز كارفور التجارى)، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشى).



• محافظة الدقهلية (مجمع الأحوال المدنية).

• محافظة الغربية (محلة زياد / مركز شرطة سمنود).

تمديد ساعات العمل

فضلاً عن تمديد ساعات العمل بسجلات قليوب، طوخ، القناطر الخيرية، فاقوس، بندر بيلا – كفر الدوار من الساعة 3 مساءَ حتى الساعة 9 مساءً.

واضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التي يتم خلالها إصدار وتسليم أي من مصدرات القطاع الثبوتية بطاقات الرقم القومي، مصدرات مميكنة، بذات اليوم 10 مواقع نموذجية، وفقًا للآتي:-

-مركزي الخدمات الخاصة والعاجلة (مقر ديوان القطاع، النموذجى بالعباسية).

-مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ(مول سيتى ستارز بمدينة نصر، مول مكسيم بالتجمهع الخامس، سيتى سنتر “كارفور” بالمعادى، الحمد بالتجمع الخامس، مول مصر مول، العرب بمدينة 6 أكتوبر، كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.