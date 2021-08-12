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الداخلية تشن حملات مكثفة لضبط مروجي المخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام (صور)

في منطقة قسم أول وثان أكتوبر.
أماني عوض 3:11 م, الخميس, 12 أغسطس 21 3:11 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في محيط دور رعاية الأيتام في محافظة الجيزة، لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات وذلك ضمن ضرباتها الاستباقية.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن بعض العناصر الإجرامية يتاجرون في المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات، وجهت عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت النتائج عن ضبط 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

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وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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