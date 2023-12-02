الداخلية تشن حملات على مالكي المركبات الممتنعين عن تجديد التراخيص

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية وتحرير محاضر تبديد للممتنعين عن التجديد.

وقالت وزارة الداخلية إنها توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني، خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62025 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات 11926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 446 مخالفة السير بدون تراخيص، 148 مخالفة دراجة نارية، 1510 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.