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الداخلية تشن حملات بمحيط المدارس والجامعات.. وتضبط 50 قضية مخدرات (صور)

بإجمالي 60 متهمًا.
أماني عوض 4:15 م, السبت, 13 نوفمبر 21 4:15 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية- عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود حملات وزارة الداخلية عن ضبط 50 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,320 كيلو جرام، البانجو 12,100 كيلو جرام، الهيروين 3,330 كيلو جرام، الإستروكس 170جرام، الآيس “الشابو” 190 جرام، 885 قرص مؤثر، 280 قرص مخدر.

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وضبطت مبالغ مالية وقطعتي سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 50 هاتف محمول، 6 سيارات، 5 دراجات نارية، 17 قطعة سلاح أبيض، 3 موازين، بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطى المخدرات، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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