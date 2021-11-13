الداخلية تشن حملات بمحيط المدارس والجامعات.. وتضبط 50 قضية مخدرات (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية- عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود حملات وزارة الداخلية عن ضبط 50 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,320 كيلو جرام، البانجو 12,100 كيلو جرام، الهيروين 3,330 كيلو جرام، الإستروكس 170جرام، الآيس “الشابو” 190 جرام، 885 قرص مؤثر، 280 قرص مخدر.

وضبطت مبالغ مالية وقطعتي سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 50 هاتف محمول، 6 سيارات، 5 دراجات نارية، 17 قطعة سلاح أبيض، 3 موازين، بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.