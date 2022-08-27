الداخلية: تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميزة بوحدة «داندي مول» بالجيزة

قررت وزارة الداخلية بدء تشغيل وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة “مميزة” بالمركز التجاري «داندي مول في محافظة الجيزة» وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27/8/2022.

يأتي ذلك استمرارًا لخطوات تطوير منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة “مميزة”، والتي أطلقتها بوحدة إصدار صحف الحالة الجنائية بالمركز التجاري (سيتي ستارز) بمحافظة القاهرة، وكذا المركز الرئيسي بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتي “العادي، والمميز” كخدمة اختيارية، خلال شهر يونيو الماضي.

وجاء استكمالًا لسعي وزارة الداخلية نحو الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.