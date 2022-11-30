الداخلية تشارك في المؤتمر الأول لتعاون الأمن العام العالمي افتراضيًا

وافقت وزارة الداخلية على تلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضيًا في أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمي، والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومي 29 و30 نوفمبر، تحت شعار (التعاون الأمنى من أجل الإزدهار المشترك)، وذلك بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى.

وناقش المؤتمر تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالات الأمن، وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة، والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

جاء ذلك في إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية، ونظيرتها الصينية.

وخلال المؤتمر، كرمت وزارة الأمن العام الصينية محمود توفيق وزير الداخلية بمنحه ميدالية “سور الصين العظيم الذهبية، والتي تعد من أرفع الأوسمة الصينية التي تقدم لمسئولين غير صينيين، وذلك تقديراً من الجانب الصيني للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية، وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.